Mersin'de "Her Mahalle Bir Mersin" projesi devam ediyor
Mersin Valiliğince hazırlanan "Her Mahalle Bir Mersin" projesi kapsamında Silifke ilçesinde kamu kurumlarının yetkilileri vatandaşlarla bir araya geldi.
Mersin Valiliğince hazırlanan "Her Mahalle Bir Mersin" projesi kapsamında Silifke ilçesinde kamu kurumlarının yetkilileri vatandaşlarla bir araya geldi.
Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık taraması yapıldı, okul bahçesindeki stantlarda vatandaşlara kurumların çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Vali Atilla Toros, alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle fidan dikip çeşitli oyunlar oynadı.
Toros, vatandaşların ve mahallelerin sorunlarını dinledikleri çalışmanın şu ana kadar ciddi faydasını gördüklerini ifade etti.
Okul bahçesinde Anadolu Kalkınma Vakfı tarafından yaptırılan halı sahayı da Vali Toros ve ilgililer hizmete açtı.
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