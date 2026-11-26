Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet A.'nın (16) kullandığı 33 AOT 002 plakalı motosiklet ile Ş.E. idaresindeki 33 AEL 303 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin ön camına kafasını vuran motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının bölgede yaptığı inceleme sonrasında çocuğun cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet A.'nın, lise öğrencisi olduğu okuldan motosikletle evine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.