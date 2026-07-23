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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, basının doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlattığını belirtti.

        Basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülke ve yerel sorunların çözümü noktasında halkın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olarak zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ve sorumluluk bilinci içinde yaptığı haberlerle şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna katkı sunan basın çalışanlarımızın çabaları her türlü takdirin üzerindedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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