Türkiye'de CHP'ye büyük görevler düştüğünü dile getiren Saraç, "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Biz birikimimizle, geçmişimizle, Cumhuriyet ile olan barışık halimizle, bu ülkenin 21. yüzyılında, Cumhuriyet'in 2. yüzyılını gerçekten demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor." dedi.

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