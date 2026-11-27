Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 20-26 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 bin 625 sentetik ecza hapı, 878 uyuşturucu hap, 576 gram esrar, 59 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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