Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 bin 625 sentetik ecza hapı, 878 uyuşturucu hap, 576 gram esrar, 59 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

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