Konteynerleri dezenfekte eden ekipler, binlerce ton evsel ve endüstriyel atığın toplanarak ilçe dışına çıkarılmasına katkıda bulunuyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hasar gören çöp konteynerlerinin bakımlarını periyodik olarak sürdürüyor.

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