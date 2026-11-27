Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mersin'in ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınması amacıyla valilik öncülüğünde, kentteki kurumların iş birliğiyle 'Mersin Tanıtım Vakfı' kurulması için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Yıldızgörer, vakfın yalnızca turizme değil, kentin tarımsal, ticari, kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtımına da odaklanacağını söyledi.

MTSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde düzenlenen MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Seçimli Genel Kurulunda İsmail Yavuz Özgüven yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulun ardından söz alan Özgüven, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

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Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Hamit İzol, seçim sürecinin dostluk ve kardeşlik ortamında tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni dönemde meclis üyelerinin ortak hedef doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan İzol, "Bundan sonrasında tüm meclis üyeleri olarak birlik ve beraberlik, dostluk içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ortak gayemiz Mersin’e hizmet etmek"

MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer ise 41 farklı meslek komitesinden seçilerek mecliste görev alan üyelerin farklı sektörleri temsil etse de ortak hedeflerinin Mersin'e hizmet etmek olduğunu vurguladı. Komitelerin daha etkin çalışmasının oda faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Yıldızgörer, yeni dönemde komitelerin çalışmalarını değerlendirmeye yönelik bir performans sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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Liman sorunları için ortak çalışma masası kurulacak

Göreve başlamalarının ardından gerçekleştirilen ziyaretlerin yalnızca nezaket buluşmaları olmadığını, aynı zamanda sektörlerin sorunlarının ele alındığı istişare toplantılarına dönüştüğünü ifade eden Yıldızgörer, komite toplantılarına da katılarak sektörlerin taleplerini doğrudan dinlemeye çalıştıklarını söyledi. Komite toplantılarında en sık gündeme gelen konulardan birinin limanda yaşanan sorunlar olduğunu belirten Yıldızgörer, Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü ile konuyu görüştüklerini aktardı. Önümüzdeki süreçte tüm paydaşların katılımıyla bir toplantı düzenleyeceklerini açıklayan Yıldızgörer, limandaki yoğunluk ve operasyonel aksaklıklara konunun tüm muhataplarıyla çözüm arayacaklarını söyledi.

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Mersin'in tüm değerleri tanıtılacak

Yeni dönemin öncelikli projelerinden birinin Mersin Tanıtım Vakfı kurulması olduğunu açıklayan Yıldızgörer, Mersin'in sahip olduğu zenginliklere rağmen ulusal ve uluslararası alanda yeterince tanınmadığına dikkat çekti. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla valilik öncülüğünde bir tanıtım vakfı oluşturulmasını gündeme getirdiklerini belirten Yıldızgörer, konuyu Mersin Valisi ile paylaştıklarını ve olumlu karşılandığını ifade etti. Vakfın tüzüğüne ilişkin hukuki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yıldızgörer, yapıda başta Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, MTSO, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası olmak üzere ilgili kurumların yer almasının planlandığını söyledi.

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Vakıf çalışmalarının yalnızca turizm tanıtımıyla sınırlı kalmayacağını da belirten Yıldızgörer, Mersin'in tarımından sanayisine, ticaretinden kültürel mirasına, ilçelerinin doğal ve tarihi zenginliklerine kadar sahip olduğu tüm değerlerin tanıtılmasının ve kentin markalaşmasına katkı sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kariyer Fuarında iş arayanlarla işverenler buluşacak

MTSO'nun istihdam ve iş gücü piyasasına yönelik çalışmalarına da değinen Yıldızgörer, Batı Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarında oda olarak stant açacaklarını bildirdi. Fuar kapsamında iş arayanların özgeçmişlerinin ve başvurularının sektörlere göre sınıflandırılarak MTSO üyeleriyle paylaşılacağını belirten Yıldızgörer, ayrıca diğer odalarla birlikte bir panelde yer alacaklarını açıkladı.

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Üye hizmetlerinde dijitalleşme

Üyelere sunulan hizmetlerin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan mobil uygulamanın da kullanıma sunulduğunu belirten Yıldızgörer, meclis üyelerinden uygulamayı telefonlarına indirerek şirketlerindeki ilgili çalışanların da kullanımını teşvik etmelerini istedi. Uygulamanın üyelerin oda işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirmelerine katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydeden Yıldızgörer, emeği geçenlere teşekkür etti.