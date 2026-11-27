Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsünde müzik yeteneği keşfedilen Serhat Çelik, öğretmeninin desteğiyle hazırlandığı Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sınavını en yüksek puanla kazanarak birinci sıraya yerleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyeler, çocukların ilgi alanlarını belirlemelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor. Toroslar Çocuk Kampüsünde farklı atölyeleri deneyimleyen Serhat Çelik de müziğe ilgi duyarak piyano eğitimine başladı. Serhat'ın müzik alanındaki yeteneğini ve hızlı gelişimini fark eden müzik öğretmeni Gökçe Türkmen, ailesiyle iletişime geçerek öğrencisini Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sınavına yönlendirdi. Öğretmeninin desteğiyle sınava hazırlanan Serhat, en yüksek puanı alarak birinci sıraya yerleşti. Evinde gerçek bir piyanosu bulunmayan ve küçük bir org ile çalışmalarını sürdüren Serhat'ın başarısı, ailesini ve öğretmenini gururlandırdı.

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"78 ay gibi kısa bir sürede ikinci kitabı bitirme aşamasına geldi"

Toroslar Çocuk Kampüsünde görev yapan müzik öğretmeni Gökçe Türkmen, öğrencisi Serhat'ın gelişiminden bahsederek, "Öğrencimiz Serhat, benimle birlikte piyano sınıfında başladı. Henüz notaları görmemişti. Yavaş yavaş ilerledik. Aslında burada grup çalışması yapıyoruz, ama Serhat'ın çok daha hızlı ilerlediğini fark ettim. Ayrıca ders bitiminde 1015 dakika beraber piyano bakmaya başladık. 78 ay gibi kısa bir sürede ikinci kitabı bitirme aşamasına geldi. Evinde de küçük bir org ile çalışma yaptı. Gerçek bir piyanosu yok" dedi.

"Birçok çocuğumuz yetenekli ama fırsat eşitliğinden yararlanamadıkları için bu yetenekler ortaya çıkmıyor"

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Serhat'ın müzik kulağının çok iyi olduğunu belirten Türkmen, "Annesiyle konuştum. ‘Mersin Devlet Opera ve Balenin çocuk korosu sınavı var. Bence kesinlikle girmeli, denemeli, ben hazırlayacağım' dedim. Ders bitimlerinde 1015 dakika çalıştık. Zaten kendisinin yeteneği olduğu için onun için yeterli oldu. Sınava girdi. En üst sırada kazandı. Kazanacağına emindim. Çok yetenekli, ama biz keşfetmiş olduk. Bizim gururumuz. Önemli olan şu; birçok çocuğumuz yetenekli ama fırsat eşitliğinden yararlanamadıkları için bu yetenekler ortaya çıkmıyor. Öğretmenlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocukları dikkatli dinlemek gerekiyor. Üstün yeteneği olanı ayırt etmek, üstüne düşmek gerekiyor. Serhat'ın başarılarının devamını diliyorum. Umarım çok güzel bir geleceği olur" diye konuştu.

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"Büyükşehir Belediyesi, Serhat'ın yeteneğini keşfetmemize katkı sağladı"

Serhat'ın annesi Dilek Karataş ise oğlunun tüm atölyeleri deneyimlediğini ancak en çok sevdiği müzik atölyesinde eğitimine devam ettiğini belirterek, "Gökçe Hocamız Serhat'ın yeteneğini keşfetti. İyi bir kulağa sahip olduğunu bizimle paylaştı. Biz de bu yönde ilerlemesi yönünde ona yardımcı olduk. Devlet Opera ve Balesinin Çocuk Korosu sınavına katıldı ve başarılı oldu. Birinci sıraya yerleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Serhat'ın yeteneğini keşfetmemize katkı sağladı. Bize bir yol çizdi. Eğitim hayatında nasıl bir yolda yürüyeceğimiz konusunda yardımcı oldu" dedi.

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"Ücretli olsaydı ben gönderemezdim ve bu yeteneği de keşfedemezdik"

Kursların ücretsiz olmasının fırsat eşitliği sağladığını kaydeden Karataş, "Ücretli olsaydı ben gönderemezdim ve bu yeteneği de keşfedemezdik. Bu anlamda bize bu yolu açtığı için Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Çocukların hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.