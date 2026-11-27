Tarsus Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının saha denetimleri ve incelemelerinin ardından ilçe genelini kapsayan 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Tarsus Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda 18 Eylül 2026'da yapılan başvuru, 18 Kasım 2026'da onaylandı. Hizmet binalarının ardından tüm ilçeyi kapsayan sıfır atık yönetim sistemi de resmi olarak belgelendirildi. Bakanlık tarafından toplama noktaları, atık getirme merkezleri, tehlikeli atık ayrıştırma süreçleri, eğitim çalışmaları ve kayıt sisteminin incelenmesinin ardından onaylanan belge, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Belge kapsamında sıfır atık yönetim sistemi yeniden denetlenecek.

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Bugüne kadar yürütülen çalışmalarla bin 200 tonu aşkın geri dönüştürülebilir atık, çöp sahası yerine geri kazanıma gönderildi. Ayrıca 20252026 döneminde 430 öğrenci ve 50 kamu çalışanına sıfır atık eğitimi verilirken, 500 vatandaşa atık yağ konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe genelinde atık toplama ağı oluşturuldu

Tarsus Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu toplama ağıyla atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesini ve geri kazanılmasını destekliyor. Bu kapsamda 12 mobil atık getirme merkezi, 61 noktada bulunan 122 geri dönüşüm konteyneri, 17 eczanedeki 34 atık ilaç kutusu ve 200 tekstil kumbarası vatandaşların kullanımına sunuluyor. Vatandaşlar, kullanılmış bitkisel yağlarını belirlenen muhtarlıklara ve mobil atık getirme merkezlerine, pil, elektronik eşya ve diğer uygun atıklarını ise Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Atık Getirme Merkezine teslim edebiliyor. Detaylı bilgi almak veya atık toplama talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, 'Ayo 153' hattı üzerinden belediyeye ulaşabiliyor.

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"Çocuklarımızın geleceğini korumak için kurduk"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belgenin kente verilen somut bir söz olduğunu vurgulayarak, "Bu belge, hemşehrilerimizin evde ayrıştırdığı atıklardan eczanelere bırakılan atık ilaçlara kadar kurduğumuz toplama ve geri kazanım sisteminin resmi olarak belgelendirilmesidir. Biz bu sistemi bir belge almak için değil; Berdan’ımızı, toprağımızı ve çocuklarımızın geleceğini korumak için kurduk. Sıfır atık uygulamalarımızı daha fazla mahalleye, siteye ve kuruma ulaştırarak sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Atığını ayıran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.