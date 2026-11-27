Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Kütüklü, Tepeçaylak ve Topçu mahallelerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla 458 vatandaşı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturdu.

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiyacını güvenli ve kesintisiz şekilde karşılamak amacıyla kent genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesine bağlı Kütüklü, Tepeçaylak ve Topçu mahallelerinin içme suyu sorunlarının giderilmesi amacıyla kapsamlı bir altyapı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında toplam 13 bin 421 metre içme suyu hattı döşenirken, 2 terfi merkezi ve 1 içme suyu deposu inşa edildi. Yeni altyapıyla birlikte Kütüklü Mahallesi'nde 138, Tepeçaylak Mahallesi'nde 217 ve Topçu Mahallesi'nde 103 olmak üzere toplam 458 vatandaş Berdan suyuna kavuştu.

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"Şu an içme suyu hattımız çekildi, temiz bir şekilde içiyoruz"

Topçu Mahalle Muhtarı Hakan Özgan, sondaj suyunun kuruduğunu ancak MESKİ'nin içme suyu tankerleriyle sürekli takviye yaptığını belirterek, "Çalışmalar çok güzel, memnunuz. Şu an içme suyu hattımız çekildi. Temiz bir şekilde içiyoruz. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütüklü Mahalle Muhtarı İlhami Çopur ise "Daha kaliteli ve daha güzel bir suya kavuştuk. Başkanımız Vahap Seçer'e, MESKİ müdürlerine ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.