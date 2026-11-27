Mersin’in Akdeniz ilçesinde çevre temizliği ve halk sağlığının korunması amacıyla çöp konteynerleri periyodik olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve hijyen işlemlerini de sürdürüyor. Özel donanımlı yıkama araçlarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda konteynerler tazyikli su ve uygun dezenfeksiyon uygulamalarıyla temizleniyor.

Konteynerler özel araçlarla temizleniyor

İlçe genelindeki binlerce sokağa yerleştirilen çöp konteynerleri, ekipler tarafından belirli periyotlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Çalışmalarla konteynerlerde oluşabilecek kir ve kötü kokuların azaltılması, daha hijyenik bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

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Belediye ekipleri, konteynerlerin yalnızca temizliğini değil, bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor. Düzenli bakım ve yıkama işlemleriyle mevcut konteynerlerin kullanım ömrünün uzatılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Temizlik çalışmaları 7 gün 24 saat sürüyor

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde atıkların toplanması, konteynerlerin bakım ve onarımı ile yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Ekiplerin, daha temiz sokaklar ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulması amacıyla temizlik çalışmalarına ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.