HAVALARIN soğumasıyla birlikte kış lastiğine geçiş dönemi başladı. Bridgestone, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekerek, sürücülerin ilk kar yağışını beklemeden lastik değişimini yapmaları gerektiğini bildirdi. 2024 yılında pazara sunulan Blizzak'ın ise 'test şampiyonu’ unvanını kazandığı aktarıldı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle yaz lastiklerinin performansında azalma yaşanırken, kış lastikleri soğuk ve ıslak zeminlerde yol tutuşu ve frenleme performansını destekliyor. Bu nedenle kış lastiğine geçişte kar yağışının yanı sıra hava ve yol sıcaklığının da dikkate alınması gerekiyor.

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BLİZZAK 6, KIŞ LASTİĞİ TESTİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Bridgestone tarafından yapılan açıklamaya göre, Blizzak 6 modeli, Almanya merkezli otomobil dergisi AUTO BILD Sportscars’ın 2025 Kış Lastiği Testi’nde 11 farklı lastikle karşılaştırıldı. Testte karlı zeminde çekiş kategorisinde en yüksek puanı alan model, ‘test şampiyonu’ unvanını kazandı. Değerlendirmede lastiğin karlı zemindeki frenleme ve yol tutuş performansına da yer verildi.

2024 yılında pazara sunulan Blizzak 6’nın, içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlarla uyumlu olarak geliştirildiği belirtildi. Modelin, önceki nesil Blizzak LM005’in ardından ürün gamındaki yerini aldığı aktarıldı.

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Açıklamada, bağımsız TÜV SÜD karşılaştırmasında Blizzak 6’nın test edilen beş lastik arasında ıslak zeminde en kısa fren mesafesini kaydettiği bildirildi. Önceki nesle kıyasla kullanım ömründe yüzde 32 iyileşme sağlandığı ifade edildi.

Blizzak 6’da kullanılan ENLITEN teknolojisinin ise yuvarlanma direncini önceki nesillere göre yüzde 30’a kadar azalttığı kaydedildi. Teknolojinin yakıt ve enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağladığı, ayrıca ıslak zemin performansı, sürüş konforu ve kilometre performansını desteklediği belirtildi.