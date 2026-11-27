Mersin'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Batı Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği, İŞKUR ve Mersin Üniversitesinin (MEÜ) işbirliğinde organize edilen fuarın açılışı, MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, açılış töreninde, iş dünyası ile öğrencileri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İŞKUR'un fuarlarda önemli hizmetler sunduğunu dile getiren Alpkan, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin kariyerlerine mümkün olduğu kadar geç kalmadan başlamaları, kariyer planlarını yapmaları ve istihdam fırsatlarını araştırmaları bizim için önemli. Gençlerimizin kendi kariyerleri açısından da niteliklerine yatırım yapması, fırsatları araştırması ve işe talip olması bizim için çok değerli."

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Alpkan, Türkiye İstatistik Kurumunun 2026 yılı 3. çeyrek verilerine göre işsizlik oranının yüzde 8,1, gençlerdeki işsizlik oranının ise yüzde 14,1 olduğunu belirtti.

Bahar döneminde düzenledikleri 12 bölgesel fuarda 350 binden fazla gence ulaştıklarını söyleyen Alpkan, "Bu sene bir fuarımız daha var. Ondan sonra 2027'ye geçiyoruz ama bu dönemin eğitim döneminin devamı olarak orada da gençlerimizi işverenlerimizle buluşturmaya çalışacağız." dedi.

Alpkan, konuşmasının devamında öğrencilere önerilerde bulundu.

Mersin Valisi Atilla Toros da gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Devletimiz gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, iş dünyasının sunduğu fırsatlardan yararlanmaları ve meslek hayatına güvenle adım atmaları için önemli programları hayata geçiriyor." diye konuştu.

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MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise öğrencilerin en donanımlı şekilde yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Berdan Doğan, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Münir Şen ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan'ın katılımıyla "Özel Sektörde İstihdam Olanakları" başlıklı söyleşi yapıldı.

Çeşitli seminerler ve uygulamalı atölyelerin gerçekleştirileceği fuar, yarın sona erecek.