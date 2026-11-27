Beylice Mahallesi'nde zeytin hasadı sırasında pişirdikleri ısırgan otlu yumurtayı yiyen Durdane ve kuzeni Nuran Oğmaç bir süre sonra fenalaşmış, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Durdane Oğmaç'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, Nuran Oğmaç da gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

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