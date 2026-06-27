DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Mersin'de partililerle buluştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de partililerle bir araya geldi.





Millet Bahçesi yanında toplanan partililere hitap eden Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gelişmelerin çok daha hızlı olmasını beklediklerini söyledi.





Hatimoğulları, süreci hep birlikte götürmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizler Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

