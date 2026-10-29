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        Erdemli 'de şiddetli yağış yol ve bahçeleri göle çevirdi, vatandaşları mağdur etti

        Mersin'de geceden itibaren etkili olan aralıklarla de devam eden şiddetli yağış Erdemli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi, yolları, tarım alanlarını suyla kapladı. Belediye ekipleri bir çok noktadaki su birikintileri vidanjörle çekerek temizlenirken, çalışmanın devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Erdemli 'de şiddetli yağış yol ve bahçeleri göle çevirdi, vatandaşları mağdur etti

        Mersin'de geceden itibaren etkili olan aralıklarla de devam eden şiddetli yağış Erdemli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi, yolları, tarım alanlarını suyla kapladı. Belediye ekipleri bir çok noktadaki su birikintileri vidanjörle çekerek temizlenirken, çalışmanın devam ettiği bildirildi.

        Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinden itibaren süren yağış Mersin'de etkisini . Özellikle sabaha karşı şiddetini arttıran yağışın ardından Erdemli ilçesinde bir çok cadde, sokak ve tarım alanı sular altında kaldı. Rögar kapaklarından suların taştığı, site bahçelerinin suyla dolduğu ilçede hem Mersin Büyükşehir hem de Erdemli Belediyesi ekipleri gün yoğun mesai harcadı. Ekipler, bahçe ve yolları dolduran suyu vidanjörlerle çekerek temizledi.

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        Halen yağışın devam ettiği bölgede yaylalara gidilen yollarda köprü altında birikintiler oluştu, küçük araçlar geçemez oldu. Bahçe kenarlarında yıkıntıların yola geldiği ilçede devam eden yağışlı hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Öte yandan bölgede yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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