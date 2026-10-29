Mersin Üniversitesi nadir hastalıklar için merkez kurmaya hazırlanıyor

Mersin Üniversitesi Hastanesi, nadir ve kompleks hastalıkların tanı ve tedavisindeki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla Nadir Hastalıklar Merkezi kurmayı planlıyor. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, hastanenin sahip olduğu akademik birikim, ileri teknoloji ve multidisipliner tedavi yaklaşımıyla Mersin ve çevre illerden gelen hastalara önemli sağlık hizmetleri sunduğunu belirtti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversite hastanesinin nadir görülen ve tanısı güç hastalıkların tedavisindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üniversite hastanelerinin birden fazla uzmanlık alanının birlikte çalışmasını gerektiren kompleks hastalıklarda önemli sorumluluk üstlendiğini ifade eden Yaşar, doğru ve erken tanının hastaların tedavi sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı.

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Farklı branşlar birlikte çalışıyor

Mersin Üniversitesi Hastanesinde nadir genetik hastalıklar, metabolik bozukluklar, nörolojik ve nöromüsküler hastalıklar, doğumsal anomaliler, nadir kalp hastalıkları, hematolojik ve immünolojik hastalıklar ile nadir tümörlerin değerlendirilmesinde farklı branşların iş birliğine dayalı bir yaklaşım uygulanıyor.

Çocuk sağlığı, tıbbi genetik, nöroloji, kardiyoloji, hematoloji, onkoloji, endokrinoloji, radyoloji ve nükleer tıp gibi branşların ortak çalışmasıyla hastalara özel tanı ve tedavi planları oluşturuluyor.

İleri teknolojiyle özellikli tedaviler

Hastanenin teknolojik altyapısının geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Yaşar, ileri görüntüleme sistemleri, laboratuvar olanakları, nükleer tıp uygulamaları ve özellikli cerrahi teknolojilerin tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağladığını kaydetti.

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Hastanede daha önce gerçekleştirilen özellikli cerrahi müdahalelerin de bu alandaki deneyimi ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol Yaşar, yenidoğan döneminde ağız tabanı ve dili etkileyen büyük bir kitlenin multidisipliner cerrahi yaklaşımla tedavi edilmesini örnek gösterdi.

Nadir Hastalıklar Merkezi kurulması planlanıyor

Hastanedeki mevcut bilgi birikimini daha kapsamlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla Nadir Hastalıklar Merkezi kurulmasının planlandığını bildiren Rektör Erol Yaşar, merkezle tanı, tedavi ve takip süreçlerinin daha koordineli yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Merkez bünyesinde hastaların ilgili branşlara yönlendirilmesi, uzun dönem takiplerinin yapılması, ailelere genetik danışmanlık hizmeti sunulması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve ulusaluluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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"Hedefimiz hastalarımızın tanı ve tedaviye erişimini güçlendirmek"

Nadir hastalıklarla mücadelede erken tanı, doğru tedavi ve kesintisiz takibin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, hastaların farklı sağlık kuruluşları arasında uzun ve yorucu süreçler yaşamasını azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yaşar, üniversitenin akademik gücünü, sağlık çalışanlarının klinik deneyimini ve modern tıbbın olanaklarını bir araya getirerek nadir hastalıklar alanındaki hizmet kapasitesini geliştirmek istediklerini belirterek, planlanan merkezin Mersin'in yanı sıra çevre illerde yaşayan hastalar için de önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.