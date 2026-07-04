Erdemli ilçesinde Minik Kalpler Kıyafet Evi açıldı

Erdemli Belediyesince ihtiyaç sahibi 0-12 yaşındaki çocukların kıyafet ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan Minik Kalpler Kıyafet Evi hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Kara, Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan evin açılışında, üreten, paylaşan ve kimseyi geride bırakmayan belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. Çocukların yüzünü güldürmeye, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Kara, "Sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendiren, dayanışma kültürümüzü büyüten bu anlamlı projeyle 0-12 yaşındaki ihtiyaç sahibi çocuklarımız, mağaza konseptinde diledikleri kıyafetleri seçerek ücretsiz şekilde alışveriş yapabilecek." ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından katılımcılar tarafından Minik Kalpler Kıyafet Evi'nin açılışı yapıldı.

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