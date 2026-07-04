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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ta uyuşturucu satışı ve kullanımına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında ilçelerde belirlenen 31 adrese jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 10 tabanca mermisi, tabanca şarjörü, 9 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 53 sentetik ecza hapı, 2,11 gram esrar, 1,70 gram kenevir tohumu, 1,86 sentetik uyuşturucu ve 73,87 gram tütün ile aseton ele geçirildi.

        Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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