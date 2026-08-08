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        Ermenek'teki maden kazasının baş şüphelisi olarak aranan firari Mersin'de yakalandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi olarak hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Ermenek'teki maden kazasının baş şüphelisi olarak aranan firari Mersin'de yakalandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi olarak hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Ermenek ilçesinde meydana gelen ve 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi Y.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


        Ekipler, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır aranan Y.Ö'nün Silifke ilçe merkezinde olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

        Y.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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