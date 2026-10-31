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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Faili meçhul 'Mumya ceset' cinayeti dosyası 19 yıl sonra yeniden açıldı; 6 gözaltı

        Faili meçhul 'Mumya ceset' cinayeti dosyası 19 yıl sonra yeniden açıldı; 6 gözaltı

        – MERSİN'de 2007 yılında bir evin avlusunda üzeri betonla kapatılmış buzdolabı içerisinde cansız bedeni bulunan ve kamuoyunda 'Mumya ceset' cinayeti olarak bilinen Bahaddin Sefer (49) cinayetinin şüphelilerin tespit edilmesi için yeniden açılan dosyada 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 02:57 Güncelleme:
        Faili meçhul 'Mumya ceset' cinayeti dosyası 19 yıl sonra yeniden açıldı; 6 gözaltı

        – MERSİN’de 2007 yılında bir evin avlusunda üzeri betonla kapatılmış buzdolabı içerisinde cansız bedeni bulunan ve kamuoyunda ‘Mumya ceset' cinayeti olarak bilinen Bahaddin Sefer (49) cinayetinin şüphelilerin tespit edilmesi için yeniden açılan dosyada 6 kişi gözaltına alındı.

        1 Ağustos 2007’de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537. Sokak’ta bulunan evde oturan kiracı, bahçede farelerin hareketliliğini fark edip, beton zemini kırmaya başlayınca etrafı saran kötü kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin beton zemini tamamen kırmasının ardından gömülü halde bulunan buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıktı. Kamuoyunda o dönem ‘Mumya ceset' cinayeti olarak bilinen olayda bulunan cesedin, DNA testiyle 2001 yılında hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Bahaddin Sefer’e ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonucu kesici alet yaralanması ve kafa kırığı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Sefer’in, kim tarafından ve ne zaman öldürüldüğü ortaya çıkarılamamıştı.

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        32 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yıl önce cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer dosyasının yeniden ele alındığını duyurdu. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındığını belirten Bakan Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

        CİNAYETİN, NAMUS SAİKİYLE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre namus saikiyle işlendiği değerlendirilen cinayetle bağlantılı oldukları sürülen şüphelilerin H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas’ta belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin’e getirileceği, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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