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        Tırmıl Sanayi Sitesinde yaralar sarılıyor

        Mersin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören Tırmıl Sanayi Sitesini ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek bölgede temizlik çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Tırmıl Sanayi Sitesinde yaralar sarılıyor

        Mersin’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören Tırmıl Sanayi Sitesini ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek bölgede temizlik çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, Tırmıl Sanayi Sitesinde de olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından bölgede incelemelerde bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilk olarak Tırmıl Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çokgün ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Beşikci, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Belediye ekipleri sahada

        Ziyaret sırasında yağışın ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Beşikci, belediyenin dün akşam saatlerinden itibaren tüm ekipleriyle sahada olduğunu belirtti. Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde de gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydeden Beşikci, bölgede biriken balçık ve atıkların kaldırılacağını, yolların temizlenerek yeniden kullanıma uygun hale getirileceğini ifade etti.

        Esnafın mağduriyeti giderilecek

        Akdeniz Belediyesi ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Beşikci, sağanak yağıştan etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi esnafının mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Beşikci, sahada görev yapan ekiplerin el ele vererek vatandaşların yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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