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        Depremde eşi ve 2 kızını kaybetmişti: Beton altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Mersin'de tadilat yaptığı evin dış merdiveninin çökmesi sonucu beton altında kalan Cevdet Demetgül hayatını kaybetti. Hatay'da yaşadığı depremde eşini ve 2 kızını kaybeden Demetgül'ün, felaketin ardından Mersin'e yerleştiği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Depremde eşi ve 2 kızını kaybetmişti: Beton altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Mersin'de tadilat yaptığı evin dış merdiveninin çökmesi sonucu beton altında kalan Cevdet Demetgül hayatını kaybetti. Hatay'da yaşadığı depremde eşini ve 2 kızını kaybeden Demetgül'ün, felaketin ardından Mersin'e yerleştiği öğrenildi.

        Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül (56), bir evde tadilat yaptığı sırada dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Depremde eşini ve 2 kızını kaybetmiş

        Öte yandan hayatını kaybeden Cevdet Demetgül'ün hikayesi yürek burktu. Hatay'da 6 Şubat depremlerine yakalanan Demetgül'ün, afette eşini ve 2 kızını kaybettiği öğrenildi. Depremin ardından Mersin'e gelen ve burada inşaat işlerinde çalışarak hayatını sürdüren Demetgül'ün talihsiz kaza sonucu ölümü herkesi üzdü. Demetgül'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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