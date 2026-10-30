Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Akkuyu NGS bölgedeki öğrencilere yönelik çevre etkinliği düzenledi

        Akkuyu NGS bölgedeki öğrencilere yönelik çevre etkinliği düzenledi

        AKKUYU Nükleer A.Ş. Silifke ilçesine bağlı Sömek Mahallesi'ndeki ortaokul öğrencileriyle birlikte ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevre etkinliği düzenledi. Açık havada gerçekleştirilen eğitimler, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) itfaiye ve çevre koruma birimlerinde görev yapan uzmanlar tarafından verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Akkuyu NGS bölgedeki öğrencilere yönelik çevre etkinliği düzenledi

        AKKUYU Nükleer A.Ş. Silifke ilçesine bağlı Sömek Mahallesi’ndeki ortaokul öğrencileriyle birlikte ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevre etkinliği düzenledi. Açık havada gerçekleştirilen eğitimler, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) itfaiye ve çevre koruma birimlerinde görev yapan uzmanlar tarafından verildi.

        Etkinliğe 10-14 yaş arasındaki öğrenciler, öğretmenler, Akkuyu Nükleer A.Ş. Gençlik Konseyi üyeleri ve şirketin ilgili birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı. İtfaiye ekipleri, öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri anlattı. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise öğrencilere yangın söndürme tüplerinin ve yangın hortumlarının nasıl kullanılacağı gösterildi.

        REKLAM

        Eğitim kapsamında, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılında ülkede meydana gelen orman yangınlarının yüzde 42’sinin ihmal veya dikkatsizlikten kaynaklandığına ilişkin veriler dikkate alınarak yangınların önlenmesine yardımcı olacak şekilde doğada uyulması gereken kurallara özellikle dikkat çekildi.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Çevre Koruma Birimi temsilcisi, öğrencilere ormanların iklim açısından taşıdığı önemi anlatarak ormanların kirlilik ve yangınlara karşı korunmasının gerekliliğini aktardı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

        REKLAM

        “Nükleer enerji sektöründe çalışanlar için eylemlerinin sonuçlarını değerlendirebilmek ve süreçleri birkaç adım sonrasını öngörerek planlayabilmek, mesleki kültürün bir parçasıdır. Bu yaklaşım, derin bilgi birikimine, deneyime ve ortak sonuca yönelik bireysel sorumluluk bilincine dayanıyor. Öğrencilere yönelik düzenlediğimiz etkinliklerde, bu yaklaşımın günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğini anlatıyoruz. Akkuyu NGS ekibinin mesleki deneyiminin bölge halkına da fayda sağlaması gerektiğine inanıyoruz. İtfaiye ekiplerimiz, orman teşkilatına ve belediye ekiplerine yangınlarla mücadelede destek veriyor. Uzmanlarımız, öğrencilerle düzenli olarak bir araya geldikleri etkinliklerde mesleklerinin özelliklerini anlatıyor, çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamalarına ve doğaya karşı duyarlı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olacak bilgileri paylaşıyor.”

        REKLAM

        Etkinlik, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Mersin'de yürüttüğü çevre koruma çalışmalarının devamı niteliğini taşıyor. Şirket, temmuz ayında çalışanlarının çocuklarına yönelik deniz kaplumbağalarını koruma etkinliği düzenlemiş; bu etkinlik kapsamında öğrenciler, bölgede yaşayan nadir deniz kaplumbağalarının özellikleri hakkında bilgi almıştı. Kıyı temizliği çalışmalarına katılan öğrenciler kaplumbağaların yuvalama döneminde sahillerde uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirme levhalarının yerleştirilmesine yardımcı olmuştu. Aynı ay, Akkuyu NGS projesi çalışanları ve bölge sakinlerinden oluşan 120’den fazla gönüllü, Taşucu Mahallesi’nin kıyı şeridinde düzenlenen evsel atık temizliği etkinliğine de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        MTSO, Mersin tekstil sektörünü küresel rekabete hazırlıyor
        MTSO, Mersin tekstil sektörünü küresel rekabete hazırlıyor
        Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yolla...
        Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yolla...
        Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü
        Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapı...
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapı...
        Mersin'de Çamaşır Kafeden 9 bin 800 öğrenci yararlandı
        Mersin'de Çamaşır Kafeden 9 bin 800 öğrenci yararlandı
        MERCEK'te İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim fırsatı
        MERCEK'te İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim fırsatı