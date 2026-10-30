Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yollar çöktü

        Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yollar çöktü

        Mersin'de dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından selin bıraktığı izler gün ağarınca ortaya çıktı. Kentin birçok mahallesinde ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollarda çökmeler meydana geldi, sel sularına kapılan araçlar sürüklendi. Sabah saatlerinde su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yollar çöktü

        Mersin'de dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından selin bıraktığı izler gün ağarınca ortaya çıktı. Kentin birçok mahallesinde ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollarda çökmeler meydana geldi, sel sularına kapılan araçlar sürüklendi. Sabah saatlerinde su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları başladı.

        Meteoroloji ve AFAD tarafından turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılan Mersin'de, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok noktada sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle merkez ilçelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağış sırasında bazı bölgelerde kanalizasyon hatlarının taşması sonucu yollarda hasar oluşurken, bazı noktalarda çökmeler meydana geldi. Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklenirken, bazıları ise suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Gece yaşanan selin ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüler, yağışın kentte bıraktığı hasarı gözler önüne serdi.

        REKLAM

        Selin sürüklediği araçlar yollarda kaldı

        Gece boyunca etkili olan yağış sırasında sel sularına kapılan bazı araçlar, sürüklendikleri cadde ve sokaklarda kaldı. Araçlardan birinin yolun ortasında kaldığı görüldü. Sel nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana gelirken, taşan suların yol açtığı hasar sabah saatlerinde daha belirgin hale geldi.

        Su basan iş yerlerinde temizlik başladı

        Sel sularının çekilmesinin ardından ev ve iş yerlerinde su baskınının izleri ortaya çıktı. İş yerlerini su basan esnaf, sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Gece boyunca su altında kalan cadde ve sokaklarda ise selin sürüklediği çamur ve birikintiler kaldı.

        REKLAM

        Kavşağın yarısına kadar su yükseldi

        Sağanak yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri de Hal Katlı Kavşağı oldu. Gece saatlerinde kavşağın alt geçidinde biriken yağmur suları, geçidin yaklaşık yarısına kadar yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşakta biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, bir yandan da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Başkan Vekili Genç gece saatlerinde incelemelerde bulundu

        Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, gece saatlerinde sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarıyla birlikte sahaya çıkan Genç, Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağındaki durumu yerinde değerlendirdi. Mahalle sakinleriyle de görüşen Genç, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Genç, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü
        Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapı...
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapı...
        Mersin'de Çamaşır Kafeden 9 bin 800 öğrenci yararlandı
        Mersin'de Çamaşır Kafeden 9 bin 800 öğrenci yararlandı
        MERCEK'te İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim fırsatı
        MERCEK'te İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim fırsatı
        Başkan Vekili Genç, aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bul...
        Başkan Vekili Genç, aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bul...
        Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçede mahsur kalan yavru kedileri k...
        Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçede mahsur kalan yavru kedileri k...