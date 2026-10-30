Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yollar çöktü

Mersin'de dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından selin bıraktığı izler gün ağarınca ortaya çıktı. Kentin birçok mahallesinde ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollarda çökmeler meydana geldi, sel sularına kapılan araçlar sürüklendi. Sabah saatlerinde su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları başladı.

Meteoroloji ve AFAD tarafından turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılan Mersin'de, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok noktada sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle merkez ilçelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağış sırasında bazı bölgelerde kanalizasyon hatlarının taşması sonucu yollarda hasar oluşurken, bazı noktalarda çökmeler meydana geldi. Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklenirken, bazıları ise suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Gece yaşanan selin ardından sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüler, yağışın kentte bıraktığı hasarı gözler önüne serdi.

REKLAM

Selin sürüklediği araçlar yollarda kaldı

Gece boyunca etkili olan yağış sırasında sel sularına kapılan bazı araçlar, sürüklendikleri cadde ve sokaklarda kaldı. Araçlardan birinin yolun ortasında kaldığı görüldü. Sel nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana gelirken, taşan suların yol açtığı hasar sabah saatlerinde daha belirgin hale geldi.

Su basan iş yerlerinde temizlik başladı

Sel sularının çekilmesinin ardından ev ve iş yerlerinde su baskınının izleri ortaya çıktı. İş yerlerini su basan esnaf, sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Gece boyunca su altında kalan cadde ve sokaklarda ise selin sürüklediği çamur ve birikintiler kaldı.

REKLAM

Kavşağın yarısına kadar su yükseldi

Sağanak yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri de Hal Katlı Kavşağı oldu. Gece saatlerinde kavşağın alt geçidinde biriken yağmur suları, geçidin yaklaşık yarısına kadar yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşakta biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, bir yandan da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Vekili Genç gece saatlerinde incelemelerde bulundu

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, gece saatlerinde sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarıyla birlikte sahaya çıkan Genç, Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağındaki durumu yerinde değerlendirdi. Mahalle sakinleriyle de görüşen Genç, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Genç, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.