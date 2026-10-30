Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapılıyor

        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapılıyor

        Mersin'de sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapılıyor

        Mersin'de sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

        Kentte dün sabahtan itibaren etkili olan ve gece boyunca süren sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı.

        Ekipler, su basan alanlarda temizlik çalışması yapıyor.

        Ulaşıma kapanan merkez Akdeniz ilçesindeki Hal Katlı Kavşağı'nda da belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, sağanak nedeniyle bazı mahallelerdeki yollarda oluşan çatlakların onarımını da yapıyor.

        Bazı vatandaşlar, sağanaktan etkilenen ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizliyor.

        Dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış gece boyunca devam etmişti. Sağanak nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde hayat olumsuz etkilenmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Mersin'de Çamaşır Kafeden 9 bin 800 öğrenci yararlandı
        Mersin'de Çamaşır Kafeden 9 bin 800 öğrenci yararlandı
        MERCEK'te İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim fırsatı
        MERCEK'te İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim fırsatı
        Başkan Vekili Genç, aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bul...
        Başkan Vekili Genç, aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bul...
        Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçede mahsur kalan yavru kedileri k...
        Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçede mahsur kalan yavru kedileri k...
        Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Mersin'de tütün dolu antrepoda yangın (2)
        Mersin'de tütün dolu antrepoda yangın (2)