Mersin'de tütün dolu antrepoda yangın (2)

Mersin’in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde tütün dolu antrepoda çıkan yangın, 5 itfaiye aracı ve 2 TOMA'nın müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Hasar gören antrepoda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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