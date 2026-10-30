Mersin'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı.
Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı.
Kentte dün sabahtan itibaren etkili olan sağanak, gece boyunca devam etti.
Merkez ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çeşitli bulvarlarda da trafik yoğunluğu yaşanan kentte, sürücüler yollarda mahsur kaldı.
Akdeniz ilçesi Güneş ve Siteler mahallelerinde ev ve iş yerlerinin giriş katları su doldu.
Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması yürütüyor.
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