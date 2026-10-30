Mersin'de tütün depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.
Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.
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