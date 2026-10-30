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        Mersin'de tütün depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 01:48 Güncelleme:
        Mersin'de tütün depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.

        Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

        İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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