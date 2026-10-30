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        Mersin'de tütün deposu alevlere teslim oldu

        Mersin'de bir tütün deposunda çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangında depo alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için saatlerce mücadele etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 01:40 Güncelleme:
        Mersin'de tütün deposu alevlere teslim oldu

        Mersin’de bir tütün deposunda çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangında depo alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için saatlerce mücadele etti.

        Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’nde bulunan bir tütün deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Depoda bulunan tütün ve diğer yanıcı maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek yapının tamamına yayıldı. Yoğun dumanın yükseldiği yangında itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için büyük çaba harcadı. Depodaki yanıcı maddeler nedeniyle müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

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        İtfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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