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        Mersin yağmura teslim: Sokaklar göl oldu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

        Mersin'de sabaha karşı başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı felç etti. Özellikle merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda evi su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:21 Güncelleme:
        Mersin yağmura teslim: Sokaklar göl oldu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

        Mersin'de sabaha karşı başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı felç etti. Özellikle merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda evi su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Meteoroloji ve AFAD'ın kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Mersin'de, sabaha karşı başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinin birçok noktasında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki mahallelerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı bölgelerde yollar su altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yüksek katlı binalarda bulunan bazı dairelerde de su baskınları yaşandı. Evlerine su dolan vatandaşlar, biriken yağmur sularını kovalar ve çeşitli ekipmanlarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

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        Su baskınları nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentin farklı noktalarında oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

        Belediye ekipleri gece boyunca sahada

        Kent merkezinin büyük bölümünde etkili olan su baskınları ve taşkınlar üzerine belediye ekipleri de harekete geçti. Ekipler, yağışın olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla gece boyunca sahada çalışma yürüttü.

        Kent genelinde sağanağın etkileri sürerken, yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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