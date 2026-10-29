Cumhuriyet Bayramı Tarsus'ta öğrencilerin gösterileriyle kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün saygı ve minnetle anıldığı program, öğrencilerin gösterileri ve bayrak temalı etkinliklerle sona erdi.

Sadık Eliyeşil Ortaokulu öğrencilerinin Kartal Dansı ve Bayrak Gösterisi izleyenlerden beğeni toplarken, Öğretmenler Halk Oyunları Ekibi de sergiledikleri performansla kutlamalara renk kattı.

Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programın bu yılki ana teması bayrak oldu. Türk bayraklarıyla süslenen salonda öğrenciler, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini yansıtan gösteriler sundu.

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