Akdeniz Belediyesi ekipleri sağanak yağışa karşı 10 noktada müdahale etti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve avlularda su baskınları yaşandı. Akdeniz Belediyesi ekipleri, 6 mahallede 10 ayrı noktada çalışma gerçekleştirerek motopomplar yardımıyla yağmur sularını tahliye etti.

Akdeniz’de etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla sahada yoğun çalışma başlattı. Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirdi.

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10 ayrı noktada su tahliyesi yapıldı

Yağışın ardından yapılan tespitler ve vatandaşların ihbarları doğrultusunda toplam 10 ayrı noktada müdahalede bulunan ekipler, su baskını yaşanan ev, iş yeri ve avlularda motopomplar kullanarak tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çay, Karacailyas ve Dikilitaş mahallelerinin farklı sokaklarında çalışma yürüten ekipler, kepçe ve motopomplarla su baskınlarına müdahale etti. Uygun noktalarda suyun yönünü değiştirmek ve taşkınları önlemek amacıyla setler oluşturan ekipler, çok sayıda ev ve iş yerinde biriken yağmur sularını tahliye etti.

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Ekipler teyakkuz halinde

Olası su baskınları, taşkın riski, yol çökmeleri ve ağaç devrilmelerine karşı araç, gereç ve ekipmanlarıyla hazır bekleyen belediye ekiplerinin çalışmalarını yağışın seyrine göre sürdürdüğü bildirildi.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara hızlı şekilde müdahale etmek ve can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ilçe genelindeki çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.