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        Mersin'de uyuşturucu operasyonları; 2 tutuklama

        MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonları; 2 tutuklama

        MERSİN’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında A.R.A. idaresindeki 44 ABY 169 plakalı aracı durduran ekipler, yapılan aramada 2900 gram kubar esrar ele geçirdi. Öte yandan 'torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ise N.S. gözaltına alınırken, adresindeki aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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