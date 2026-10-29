Mersin'de uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üzeri ve ikametindeki aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 aseton ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 240 lira ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüpheliyi N.S'yi yakaladı.

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