Mersin'de antrepoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde tütün ve fide depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi’nde bulunan bir antrepoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tütün ve fide depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, antreponun büyük bölümüne yayıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

REKLAM

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, antrepoda büyük çapta hasar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.