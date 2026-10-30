Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçede mahsur kalan yavru kedileri kurtardı

        Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçede mahsur kalan yavru kedileri kurtardı

        Mersin'de Mehmet dede, şiddetli yağışların ardından su basan bir bahçeye girerek mahsur kaldıkları yerde ölmek üzere olan yavru kedileri sağ kurtardı. Bir yavrunun da telef olduğu yerde, diğerlerini koruma altına alan Mehmet dede, onları anne kediyle buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçede mahsur kalan yavru kedileri kurtardı

        Mersin'de Mehmet dede, şiddetli yağışların ardından su basan bir bahçeye girerek mahsur kaldıkları yerde ölmek üzere olan yavru kedileri sağ kurtardı. Bir yavrunun da telef olduğu yerde, diğerlerini koruma altına alan Mehmet dede, onları anne kediyle buluşturdu.

        Meteorolojinin uyardığı yağışlı havanın şiddetli olarak etkisini gösterdiği Mersin merkez ve ilçelerde su taşkınları ve sel oluştu. Sel ve su taşkınları nedeniyle caddeler, evler, site bahçeleri ve tarım alanları sular altında kaldı. Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle taşkın sularının doldurduğu bir bahçede yaklaşık 10 gün önce doğan yavrular mahsur kaldı. Bölgede gönüllü olarak fırsat buldukça kedilerle ilgilenen ve yavrulardan haberi olan 70 yaşlarındaki Mehmet Doğru ise bahçeye gitti. Bahçenin suyla dolması nedeniyle yavru kediler olduğu için arayışa geçen Mehmet dede, paçalarını diz üstüne kadar çekerek içine girdi. Dizine kadar suda ilk önce telef olan bir yavru kediyi bulan Mehmet dede, daha sonra biri suda ölmek üzere olan 2 yavruya ağaçların arasında çalılara sıkışmış vaziyette ulaştı. Yavruları kurtaran kıyafetine saran Mehmet dede onları annesiyle buluşturarak koruma altına aldı. Yavrularına kavuşan anne kedi, onları yalayarak sevdi.

        REKLAM

        Şiddetli bir yağış olduğunu gece de dışarı çıkamadığını anlatan Mehmet Doğru," Bahçenin içinde yerleri vardı, yüksek olmasına rağmen su başmış. Bende gönüllü olarak hayvanlara bakıyorum, sabah ve akşamları geliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Mersin'de tütün dolu antrepoda yangın (2)
        Mersin'de tütün dolu antrepoda yangın (2)
        GÜNCELLEME - Mersin'de tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çı...
        GÜNCELLEME - Mersin'de tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çı...
        Mersin'de antrepoda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de antrepoda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de tütün dolu antrepoda yangın
        Mersin'de tütün dolu antrepoda yangın
        Mersin'de tütün depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
        Mersin'de tütün depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı