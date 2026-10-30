Mersin'de Çamaşır Kafeden 9 bin 800 öğrenci yararlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan Çamaşır Kafeden, 2019 yılından bu yana 9 bin 800 öğrenci faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü yakınında hizmet veren Çamaşır Kafe, öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütü imkanı sunuyor. Deterjanın da ücretsiz sağlandığı merkezde gençler, çamaşır ihtiyaçlarını karşılarken kitaplık, ders çalışma alanı ve ikramlardan da yararlanabiliyor.

Haftanın 6 günü açık olan merkez, hafta içi 08.0017.00, cumartesi günleri ise 09.0017.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

REKLAM

Hem ekonomik hem sosyal destek

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, Çamaşır Kafenin öğrencilerin hem ekonomik hem de sosyal yaşamlarına katkı sunduğunu belirterek, 2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 9 bin 800 öğrencinin hizmetten yararlandığını söyledi.

Öğrencilerin çamaşır yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerinden ücretsiz faydalandığını ifade eden Dönmezler, merkezde çay ve kış aylarında çorba ikramının da yapıldığını kaydetti. Dönmezler, hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını göstererek kayıt yaptırmalarının yeterli olduğunu belirterek, tüm öğrencileri Çamaşır Kafeye davet etti.

REKLAM

Öğrenciler hizmetten memnun

Çamaşır Kafeden yararlanan öğrenciler de sunulan hizmetin özellikle ekonomik açıdan önemli kolaylık sağladığını dile getirdi. Öğrenciler, yurtlarda yaşanan makine ve sıra yoğunluğu nedeniyle çamaşır ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabildiklerini, merkez sayesinde bu sorunun ortadan kalktığını ifade etti.

Ücretsiz yıkama, kurutma ve ütü imkanından memnun olduklarını belirten öğrenciler, çamaşırlarının yıkanmasını beklerken ders çalışıp arkadaşlarıyla vakit geçirebildiklerini söyledi. Öğrenciler, sağlanan imkanlardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.