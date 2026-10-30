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        Başkan Vekili Genç, aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından gece saatlerinde sahaya çıkarak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki mahalle ve kavşaklarda son durumu değerlendiren Genç, vatandaşlarla da görüşerek taleplerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Başkan Vekili Genç, aşırı yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından gece saatlerinde sahaya çıkarak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki mahalle ve kavşaklarda son durumu değerlendiren Genç, vatandaşlarla da görüşerek taleplerini dinledi.

        Mersin'de etkili olan ve öncesinde turuncu kod uyarısı yapılan aşırı yağışların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç de Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarıyla birlikte gece saatlerinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

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        Genç, incelemeleri kapsamında Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağına giderek yağışın yol açtığı olumsuzlukları ve ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde değerlendirdi. Bölgedeki vatandaşlarla da bir araya gelen Genç, iletilen taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Bin 110 personel, 331 araç sahada görev aldı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, aşırı yağışlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren kent genelinde harekete geçen ekipler, su baskını ve taşkın yaşanan bölgelerde müdahalede bulundu.

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        Özellikle Çavuşlu ve Yalınayak derelerinde su seviyesinin yükselerek taşkınlara neden olması üzerine ekipler, bölgelerde çalışma gerçekleştirdi. Başkan Vekili Genç de saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmalar, mevcut durum ve alınabilecek ilave önlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin yağışla mücadele kapsamında 3. seviye müdahale düzeyinde çalışmalarını sürdürdüğü, kent genelindeki müdahalelerde toplam bin 110 personel, 331 araç ve 63 motopompun görev aldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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