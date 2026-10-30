MERCEK'te İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim fırsatı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinde düzenlediği ücretsiz İngilizce kursları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Halkkent, Yenişehir, Karacailyas ve Turgutreis merkezlerinde verilen eğitimlerden bugüne kadar 836 kişi faydalandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen kurslarda A1, A2 ve B1 seviyelerinde eğitim veriliyor. Temel dil bilgisi ve kelime öğreniminin yanı sıra konuşma pratiğine ağırlık verilen derslerde, kursiyerlerin İngilizce konuşma becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

MERCEK merkezlerinde bugüne kadar toplam 46 İngilizce kursu düzenlendi. En yoğun katılım Halkkent MERCEK’te gerçekleşirken, burada A1 seviyesinde 465, A2 seviyesinde 216, B1 seviyesinde ise 57 kişi eğitim aldı. Yenişehir’de 54, Karacailyas’ta 14, Turgutreis’te ise 30 kursiyer İngilizce eğitimi gördü.

REKLAM

Konuşma pratiğine ağırlık veriliyor

Halkkent MERCEK İngilizce Öğretmeni Barış Aslan, kursların A1, A2 ve B1 seviyelerinde düzenlendiğini belirterek, konuşma becerilerine önem verdiklerini söyledi. Öğrenilen dilin kullanılmadığı sürece yeterli olmayacağını ifade eden Aslan, kursiyerlerin hata yapma kaygısı yaşamadan konuşabilecekleri bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

Kurslara katılımın yoğun olduğunu ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Aslan, her seviyenin sonunda sınav yapıldığını, bir üst seviyeye geçmek isteyenlerin önceki seviyeye ait sertifikaya sahip olması gerektiğini belirtti. Aslan, başvuruların mercek.mersin.bel.tr adresinden yapıldığını, duyuruların ise belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını bildirdi.

REKLAM

Kursiyerler eğitimden memnun

Kursiyerlerden 32 yaşındaki Tülay Parıldar, iş hayatında İngilizcenin öneminden dolayı kendisini geliştirmek amacıyla kursa katıldığını belirterek, eğitim ortamından ve öğretmenlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade etti.

22 yaşındaki fizyoterapi teknikeri Elif Yağma ise kurs sayesinde İngilizce konusunda temel oluşturduğunu söyledi. Daha önce İngilizce konuşamadığını belirten Yağma, derslerde öğrendiklerini konuşarak pekiştirme fırsatı bulduklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesinden daha önce barista kursu da aldığını aktaran Yağma, farklı alanlardaki eğitim fırsatlarından yararlanmaya devam etmek istediğini dile getirdi.