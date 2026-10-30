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        MTSO, Mersin tekstil sektörünü küresel rekabete hazırlıyor

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitesini artırmak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek amacıyla URGE Projesini hayata geçirdi. İlk etapta 15 firmanın katılımıyla başlayan projenin, ilerleyen süreçte 22 firmaya ulaşması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        MTSO, Mersin tekstil sektörünü küresel rekabete hazırlıyor

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitesini artırmak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek amacıyla URGE Projesini hayata geçirdi. İlk etapta 15 firmanın katılımıyla başlayan projenin, ilerleyen süreçte 22 firmaya ulaşması hedefleniyor.

        MTSO tarafından yürütülen 'Mersin Tekstil Kümesinin Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi URGE Projesi'nin ilk toplantısı, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni dönemin ilk URGE projesi olma özelliği taşıyan çalışma, Mersin tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

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        Hedef sürdürülebilir ihracat ve ortak yatırım

        İlk etapta 15 firmanın yer aldığı projede katılımcı sayısının 22'ye çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir ve katma değerli ihracat yapısına kavuşmaları ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeleri hedefleniyor.

        Sektördeki firmalar arasındaki iş birliğini ve birlikteliği güçlendirmeyi de amaçlayan proje kapsamında, süreç sonunda firmaların bir araya gelerek ortak yatırımlar gerçekleştirmesi öngörülüyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla Türkiye genelinde örnek gösterilebilecek bir model oluşturulması da hedefler arasında yer alıyor.

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        Firmalara destekler hakkında bilgi verildi

        Toplantı, firmalara yönelik gerçekleştirilen teknik sunumla başladı. Sunumda proje kapsamında yapılacak ihtiyaç analizleri, istihdam, eğitim ve danışmanlık destekleri ile yurt dışı pazar araştırmaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Firmaların merak ettiği soruların yanıtlanmasıyla devam eden toplantıda, projenin işleyişi ve sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

        MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, tekstil komitesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sektör adına gerçekleştirilen organizasyonların diğer sektörlere de örnek olduğunu söyledi.

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        Tekstil komitesinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Yıldızgörer, "Tekstil komitesi gerçekten iyi işler yapıyor. Düzenledikleri fuarı örnek alan başka sektörler de var. Bu çalışmanızın da örnek olacağına inanıyorum" dedi.

        Yıldızgörer, MTSO olarak projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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