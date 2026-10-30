Akdeniz'de sağanak yağışın izleri siliniyor
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle oluşan çamur, balçık ve atıklar iş makineleriyle temizlenirken, su baskınlarından etkilenen bölgelerde de tahliye çalışmaları yapılıyor.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle oluşan çamur, balçık ve atıklar iş makineleriyle temizlenirken, su baskınlarından etkilenen bölgelerde de tahliye çalışmaları yapılıyor.
Akdeniz ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, birçok noktada olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından harekete geçen Akdeniz Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve günlük yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Mahsur kalan vatandaşlara yardım edildi
Yağışın etkili olduğu saatlerde sahada görev yapan ekipler, sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşları iş makineleri yardımıyla kurtarırken, ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliyesini de gerçekleştirdi. Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından ilçenin farklı noktalarında temizlik ve iyileştirme faaliyetlerine ağırlık verildi.
Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken çamur, mucur ve atıkları temizlemek için iş makineleri ve temizlik araçlarıyla çalışma yürütüyor. Özellikle yağıştan etkilenen mahallelerde yolların temizlenmesi, yıkanması ve çevresel kirliliğin giderilmesi için yoğun mesai harcanıyor.
Beşikci: "Ekiplerimiz sahada"
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yağışın ardından başlatılan çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşların günlük yaşamlarının en kısa sürede normale dönmesi için tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.
Yoğun yağışla birlikte teyakkuza geçtiklerini ve belediye ekiplerini hızla sahaya yönlendirdiklerini kaydeden Beşikci, "Ekiplerimiz, büyük özveriyle ilçemizin farklı noktalarında koordineli şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hemşerilerimizin günlük yaşamını olumsuz etkileyen durumların ortadan kaldırılması için dünden beri sahadayız. Yağıştan etkilenen bölgelerimizde temizlik, yıkama ve çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz" dedi.
Çalışmalarda görev alan personele teşekkür eden Beşikci, yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Beşikci, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen genel temizlik, ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarının, vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin saha tespitleri doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.
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