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        Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halk Kart ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Kart' uygulaması kapsamında ekim ayında 7 bin 400 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 10 milyon 160 bin 800 TL destek sağladığı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halk Kart ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Halk Kart’ uygulaması kapsamında ekim ayında 7 bin 400 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 10 milyon 160 bin 800 TL destek sağladığı bildirildi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada:" Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik destekler sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen Halk Kart uygulaması kapsamında ekim ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımıza yönelik uygulamayla aile bütçelerine ekonomik katkı sağlanmaya devam ediliyor. Halk Kart uygulamasından ekim ayında toplam 7 bin 400 vatandaş yararlandı. Bu kapsamda 3 bin 456 vatandaşın hesabına biner lira, 3 bin 944 vatandaşın hesabına ise bin 700'er lira yatırıldı. Böylece ekim ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan toplam destek tutarı 10 milyon 160 bin 800 TL oldu" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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