Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Kızılay Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Kızılay Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Kızılay Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, Türk Kızılayın dünyada iyiliğin timsali olduğunu belirtti.

        Türk Kızılayın din, dil, soy ve renk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahibi ve yoksul insanlara destek sunduğunu kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Aziz milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılay, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmekte ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de sağanak yağışın izleri siliniyor
        Akdeniz'de sağanak yağışın izleri siliniyor
        Akkuyu NGS bölgedeki öğrencilere yönelik çevre etkinliği düzenledi
        Akkuyu NGS bölgedeki öğrencilere yönelik çevre etkinliği düzenledi
        MTSO, Mersin tekstil sektörünü küresel rekabete hazırlıyor
        MTSO, Mersin tekstil sektörünü küresel rekabete hazırlıyor
        Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yolla...
        Mersin'de selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar sürüklendi, yolla...
        Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü
        Mersin'de denizin rengi kahverengiye döndü
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapı...
        Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve tahliye çalışması yapı...