Mersin'de çöken beton merdivenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şakirgülmen Mahallesi Toroslar Caddesi'nde tadilatı devam eden 2 katlı binanın üst katında bulunan beton merdiven henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

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