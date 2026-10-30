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        Gülnar Belediyesi 16 yeni aracı filosuna dahil etti

        Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye filosuna 16 yeni araç ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Gülnar Belediyesi 16 yeni aracı filosuna dahil etti

        Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye filosuna 16 yeni araç ekledi.

        Gülnar Belediyesi Kadınlar Lokali'nde düzenlenen törende alınan yeni araçlar sergilendi.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, törende, göreve geldiklerinden bu yana ilçenin altyapı ve hizmet kalitesini artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Belediye filosunu önemli ölçüde büyüttüklerini vurgulayan Başkan Önge, şöyle devam etti:

        "Göreve başlayalı 2,5 yıl oldu. Bu süre zarfında 8 aracı hibe yoluyla belediyemize kazandırdık, geri kalan 8 aracı ise belediyemizin kendi imkanlarıyla bünyemize kattık. Göreve geldiğimizde belediyemizin bünyesinde sadece 1 greyder ve 1 silindir bulunuyordu. Biz bu sürede 1 greyder, 1 silindir, 2 kamyon ve binek araçlar alarak toplamda 16 sıfır aracı filomuza ekledik. Artık 50 mahallemizin tamamına çok daha güçlü ve kesintisiz hizmet veriyoruz."

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        Önge, ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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