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        Depremde eşi ve 2 kızını kaybeden işçi, çöken merdivenin altında kalıp öldü

        MERSİN'de tadilat yaptığı evde çöken merdivenin altında kalan Cevdet Demetgül (56) hayatını kaybetti. Demetgül'ün Hatay'da meydana gelen depremde eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Depremde eşi ve 2 kızını kaybeden işçi, çöken merdivenin altında kalıp öldü

        MERSİN’de tadilat yaptığı evde çöken merdivenin altında kalan Cevdet Demetgül (56) hayatını kaybetti. Demetgül’ün Hatay’da meydana gelen depremde eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi.

        Olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak’ta meydana geldi. Bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül, tadilat yaptığı evde dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demetgül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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        Cevdet Demetgül’ün Hatay’da 6 Şubat depremlerinde eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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