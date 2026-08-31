Girne açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu ölen 2 kişinin cenazeleri Mersin'e getirildi

Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, yarın toprağa verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'e getirildi.

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