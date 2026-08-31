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        Girne açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu ölen 2 kişinin cenazeleri Mersin'e getirildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'e getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Girne açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu ölen 2 kişinin cenazeleri Mersin'e getirildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'e getirildi.

        Girne Limanı açığında dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Özdemir ve Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

        Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, yarın toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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