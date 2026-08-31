Girne açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu ölen 2 kişinin cenazeleri Mersin'e getirildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'e getirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'e getirildi.
Girne Limanı açığında dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Özdemir ve Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, yarın toprağa verilecek.
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