Gülnar'da asfalt çalışmaları sürüyor

Belediyenin açıklamasına göre, ilçede su, elektrik ve doğal gaz altyapısının tamamlandığı mahallelerde üstyapı çalışmaları sürüyor.

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