Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, baskı makinesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altın ve 75 bin 600 lira ele geçirildi.

Merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki operasyonda şüpheliler M.G, İ.E. ve Y.K. yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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